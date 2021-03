Com menos chuva em fevereiro, Paraná reforça pedido para economia de água

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

O alerta amarelo em relação à estiagem voltou a piscar no Paraná. Choveu menos do que o esperado em quase todo o Estado em fevereiro, com exceção do Litoral. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontou que a precipitação acumulada em dez pontos diferentes do Paraná foi de 772,4 milímetros (mm). O índice é 44,5% menor do que média histórica para o período, estimada em 1.734,9 mm no acumulado para essas mesmas áreas.

O levantamento leva em consideração as regionais de Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Paranavaí, Cascavel e Foz do Iguaçu. A performance reforça a necessidade de conscientização para uso racional da água, já que os reservatórios seguem com déficit.

De acordo com o Simepar, apenas Paranaguá apresentou no mês passado um volume superior ao esperado. Choveu na cidade litorânea 408 mm, ante uma previsão de 346 mm. Os outros nove pontos ficaram consideravelmente abaixo, sem chegar a 60% da média, com destaque para Cascavel. A precipitação no município da Região Oeste ficou em 15 mm, quando a média apontava para 171 mm. Ou seja, apenas 8,7% da chuva aguardada para os 28 dias de fevereiro.

Um desempenho bem diferente ao verificado em janeiro, por exemplo, quando a precipitação atingiu 2.748,6 mm – 151% a mais do que o mesmo mês de 2020 (1.094,2 mm). “O que aconteceu é que em janeiro uma onda de umidade vinda da Região Norte do Brasil fez com que a chuva fosse intensa no Paraná. Algo que perdeu força em fevereiro, caracterizando o mês com dias mais secos”, afirmou o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri.

Segundo ele, as chuvas no mês de março também devem ficar abaixo da média histórica.

CAPITAL

Curitiba voltou a ter um desempenho de chuvas abaixo da média histórica em fevereiro. O volume acumulado foi de 78,2 mm ante uma expectativa de 147,9 mm (apenas 52,8% do esperado).

Em razão da estiagem, a cidade convive um severo rodízio desde o começo do ano passado, com intervalos de abastecimento de 36 horas atualmente. De acordo com a Sanepar, o volume de chuvas não foi suficiente para garantir um crescimento constante e confiável do nível dos reservatórios do Sistema de Abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana. O índice neste início de março é de 49,73%, ainda abaixo dos 60% considerado estratégico e seguro para que haja qualquer modificação no sistema de rodízio.

Também segundo a companhia de abastecimento, as ações de incremento às barragens com captações emergenciais e a economia gerada pelo rodízio e pela população permitiram que a Sanepar armazenasse 46,6 bilhões de litros de água desde o início do rodízio, em março do ano passado, até fevereiro deste ano. Ainda assim, é necessário economizar.

“Infelizmente os prognósticos apontam para a necessidade de manutenção do rodízio, até para assegurar níveis mínimos de reservação para os próximos meses. Somente se chegarmos a 60% é que poderemos analisar se há condições de alterar o modelo do rodízio, que hoje é de 36 horas com água e 36 horas sem água, ou até mesmo suspendê-lo”, disse o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Gonchorosky. “A população paranaense é fundamental para podermos superar este momento difícil e recuperar os reservatórios da região de Curitiba”.

Veja quanto choveu em fevereiro em dez pontos do Paraná analisado pelo Simepar:

CURITIBA

Fevereiro 2021: 78,2 mm

Média do período: 147,9 mm

Porcentual: 52,8%

LONDRINA

Fevereiro 2021: 91 mm

Média do período: 167 mm

Porcentual: 54,4%

MARINGÁ

Fevereiro 2021: 36,6 mm

Média do período: 150 mm

Porcentual: 24,4%

CASCAVEL

Fevereiro 2021: 15 mm

Média do período: 171 mm

Porcentual: 8,7%

FOZ DO IGUAÇU

Fevereiro 2021: 27 mm

Média do período: 121 mm

Porcentual: 22,3%

GUARAPUAVA

Fevereiro 2021: 25 mm

Média do período: 151 mm

Porcentual: 16,5%

PONTA GROSSA

Fevereiro 2021: 48,4 mm

Média do período: 156 mm

Porcentual: 31%

PATO BRANCO

Fevereiro 2021: 22,4 mm

Média histórica: 160 mm

PARANAGUÁ

Fevereiro 2021: 408 mm

Média do período: 346 mm

Porcentual: 17%

PARANAVAÍ

Fevereiro 2021: 20,8 mm

Média do período: 165 mm

Porcentual: 12,6%.

Texto: Agência de Notícias do Paraná