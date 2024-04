Com novo técnico, Patriotas FC segue confiante no Paranaense Sub-20

Ageu Gonçalves fará sua estreia no comando da equipe já na partida contra o Apucarana, na sexta-feira (05/04)

O Patriotas empatou em 2X2 com a equipe de Cambé na rodada do último sábado (30/03), realizada no CT Toca do Jacaré. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense Sub-20 e após este resultado o time está com 7 pontos na classificação geral, ocupando a 4ª posição.

O Patriotas FC abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo, com o gol do jogador Nivaldo, mas o Cambé correu atrás e conseguiu o empate aos 27 minutos, fechando a primeira etapa igualados em 1X1. Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, o jogador Vinicius marcou mais um para o Patriotas, que dominou o placar até os 37 minutos, quando o Cambé cravou seu segundo gol, encerrando a partida em 2X2.

Com este resultado o time já soma três jogos no Paranaense Sub-20, com duas vitórias e um empate. O próximo confronto será na sexta-feira (05/04), às 15h30, contra a equipe do Apucarana, no Estádio Municipal Olímpio Barreto.

Novo técnico

O Patriotas também tem novidades no seu comando. Ageu Gonçalves é onovo técnico da equipe Sub-20, trazendo ao time toda sua experiência, que colocará à prova no jogo contra o Apucarana.

Ageu tem passagens por clubes da Série A do Brasileirão e Série A do Paranaense. O São Joseense foi a última equipe que comandou, conquistando a permanência da equipe no Campeonato Estadual Série A.