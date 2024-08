Com obras aceleradas, complexo da Unimed em Araucária deve reabrir em dezembro

O diretor-presidente da Unimed Curitiba, Rached Hajar Traya, esteve em Araucária nesta sexta-feira, 9 de agosto, para comunicar oficialmente que o complexo médico que a cooperativa tem na cidade finalmente voltará a funcionar.

A informação já havia sido antecipada pelo O Popular há alguns meses e as obras de reforma da estrutura, que fica na Rua Miguel Bertolino Pizzatto, no bairro Iguaçu, já estão aceleradas. Nos últimos dias, inclusive, a Prefeitura emitiu o alvará que permitirá a ampliação dessa edificação. O anúncio feito nesta sexta-feira marca também as comemorações dos 53 anos da Unimed Curitiba.

A estrutura da Unimed em Araucária tem atualmente 8.869 m², sendo 2.896 m² de área construída. Com a reforma estrutural para abrigar um pronto atendimento adulto e infantil, uma unidade de Atenção Primária à Saúde (APS) para os clientes do plano Pleno, um Centro de Infusão de medicamentos não oncológicos e uma unidade da Unimed Laboratório, passará a ter mais de 3.200 m² de área construída.

Além dos clientes da maior operadora de planos de saúde do estado, pacientes particulares e de outras operadoras poderão usufruir do serviço de urgência e emergência, que contará com hospitais de retaguarda para encaminhamento dos pacientes sempre que necessário. A proposta é que na primeira fase o atendimento deverá ser de 12 horas, de segunda a domingo. Na segunda fase, 16 horas. Já na terceira e última fase, o PA atenderá 24 horas. Com isso, a expectativa é alcançar 35 mil vidas na região nos próximos anos.

“Estamos falando aqui de todos os municípios que são fronteiriços ao município de Araucária. Estamos falando de Contenda, da Lapa, Mandirituba, Fazendo Rio Grande e a própria cidade de Curitiba, que tem vários bairros que são limites com a cidade de Araucária”, afirma Rached Hajar Traya, diretor-presidente da Unimed Curitiba.

Com a inauguração da unidade da Unimed Curitiba prevista para dezembro, será oferecido atendimento à população de bairros próximos, como Tatuquara, Umbará, Campo do Santana, Ganchinho, Caximba, São Miguel, além dos municípios vizinhos, como Campo Largo, Almirante Tamandaré, Balsa Nova e Fazenda Rio Grande.

“O próprio imóvel tem uma estrutura e uma infraestrutura que nos permite em tempo futuro, na evolução do próprio projeto, a edificação de uma unidade hospitalar, de um hospital regional da Unimed Curitiba no município Araucária atendendo todo esse entorno que estamos falando. Nós queremos fazer muito mais do que a entrega de uma carteirinha de um plano de saúde, nós queremos a entrega de serviços de qualidade e que possam trazer melhoria na vida dessas pessoas”, defendeu Traya.

Recentemente, a cooperativa ampliou sua presença também na capital com a aquisição do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, que agora conta com estrutura moderna, atendimento e serviços especializados, humanizados e inovadores.