A obra do Residencial Província di Pádua, empreendimento da VKR Empreendimentos, segue em andamento em Araucária e marca uma etapa de transição do projeto, que deixa a fase conceitual e passa a integrar de forma efetiva a paisagem urbana da cidade com a finalização da estrutura. Localizada bem no centro de Araucária, a construção já apresenta mudanças visíveis no entorno, à medida que o avanço da obra se torna perceptível no dia a dia.

Atualmente, aproximadamente 49% da obra está executada. O empreendimento ultrapassou as etapas iniciais e entra em um estágio de acabamentos, permitindo uma visualização mais clara do conjunto arquitetônico. O andamento da construção indica a consolidação do projeto dentro do cronograma previsto.

O avanço do Província di Pádua ocorre em um contexto de transformação do mercado imobiliário local.

Por um longo período, a oferta de imóveis de médio e alto padrão em Araucária esteve concentrada em edificações mais antigas, muitas vezes exigindo reformas, ou em alternativas fora do município. Esse cenário limitou as opções para moradores que buscavam novas tipologias residenciais sem deixar a cidade.

Inserido nesse panorama, o empreendimento propõe um modelo residencial com características distintas do padrão predominante no mercado local. Implantado em área central e com entorno de vegetação, o projeto combina a melhor localização urbana com a moldura de área verde que traz privacidade e qualidade de vida. A concepção inclui infraestrutura planejada para atender diferentes perfis de moradores, com variação de plantas e unidades.

O Província di Pádua também se insere no segmento de imóveis voltados ao investimento. Araucária apresenta demanda recorrente por locações de curta temporada, impulsionada pela atividade industrial e pela circulação de profissionais e visitantes temporários. Esse movimento amplia as possibilidades de uso das unidades, tanto para moradia quanto para locação.

Com o avanço das obras, a VKR realiza visitas ao canteiro para interessados em acompanhar o desenvolvimento do empreendimento e conhecer as características do projeto em sua fase atual de execução.

VISITE O DECORADO!

Conheça o apartamento decorado do Província Di Pádua na Central de Vendas da VKR, localizada na Rua Pedro Druszcz, 440. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 17h. Agende uma visita pelo fone (41) 99906-7811.

