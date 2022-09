Com pista de gelo e mega decoração, Natal em Araucária será o maior de todos os tempos

A programação que vem sendo preparada pela Prefeitura de Araucária para o período de festas deste final de ano fará com que a cidade tenha o maior Natal de todos os tempos.

Exatamente! Ao contrário de outros anos, em que as atrações natalinas se resumiam a um enfeite no poste aqui ou um Papai Noel magro ali, em 2022 crianças e adultos vão ter muita perna para bater em Araucária e mergulhar na magia do Natal.

As licitações para tornar esse encantamento possível já estão sendo realizadas, sendo que duas delas estão com seus vencedores definidos. Uma das novidades neste ano de 2022 será a instalação de uma pista de gelo natural para patinação na Praça da Bíblia. Ela será instalada no centro de exposições que fica naquele espaço entre os dias 18 novembro e 23 de dezembro, e terá 180 metros quadrados. A empresa que venceu o certame ficará responsável pela montagem, desmontagem, fornecimento de kits e monitoria de quem for se arriscar na brincadeira. As regras para agendamento de quem quiser brincar na pista devem ser divulgadas ao longo do mês de novembro.

Além da pista, a cidade terá também toda uma iluminação em centenas de postes, nos mais variados bairros, inclusive na área rural, de modo a fazer com que o espírito de Natal não fique concentrado somente nas ruas centrais do Município. Já decoração temática alcançará pontos clássicos de nossa cidade, como o prédio da Prefeitura, a Praça da Matriz, a Praça da Bíblia e o Parque Cachoeira. Neste último, aliás, as atrações convidarão o morador a interagir com presépios, portais luminosos, bonecos de neve, caixas de presente, papais-noéis e outros personagens.

Entre as árvores de Natal que serão montadas está uma de 20 metros de altura e quarenta mil pontos de LED. Outra atração que deve encantar crianças e adultos é uma bola de Natal com quinze metros de altura, totalmente iluminada, além de um portal de cinco metros de altura.

Parque dos Dinossauros

Ainda como forma de estimular os moradores de Araucária a curtirem a cidade, a Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Agricultura já confirmaram que a exposição Parque dos Dinossauros, do artista Jonas Lima Correa, será montada no Parque Cachoeira entre os dias 1º e 11 de dezembro. Serão expostas 52 esculturas, entre ovos e dinossauros, alguns com até 10 metros de altura. Ainda em dezembro, acontecerá na cidade a 1ª Festa Sabores das Colônias. A matéria completa sobre este evento você lê na página 8 desta edição.