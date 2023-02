Com selo Made In Araucária

Quem frequentou a rede municipal de ensino em outros tempos deve se lembrar das chamadas apostilas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) e entregues aos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental (quando esta etapa da vida estudantil ainda se chamava primário).

O material fez parte da vida acadêmica de milhares de araucarienses, mas acabou sendo descontinuado pela SMED já há vários anos.

As apostilas foram substituídas pelos livros didáticos padrões, desenvolvidos pelo Ministério da Educação e entregues a todas as escolas do Paraná e do Brasil. Em que pese o fato desse suporte alcançar as diretrizes das bases curriculares previstas na legislação nacional, seu conteúdo se distanciou do dia a dia do aluno araucariense.

O cotidiano de nossas crianças deixou de ser protagonista do material que eles recebiam do MEC e tudo parece ter ficado com aquele gosto de isopor. Os alunos continuaram aprendendo, é fato, mas o prazer de se ver, de ver a sua cidade nas folhas dos livros que pesavam suas mochilas se foi.

É por isso que é gratificante a notícia de que a SMED voltará a ter material Made In Araucária auxiliando professores dos anos iniciais da Educação Infantil. Trata-se do EstudAr, um livro didático construído por profissionais da rede municipal de ensino e com referências do dia a dia local.

Todos os aplausos possíveis à SMED pela elaboração do material, que num primeiro momento alcançará os alunos de quartos e quintos anos. Sem dúvida alguma, mais do que ensinar, esses livros irão emocionar e marcar a vida desses jovens estudantes!

Boa leitura a todos.