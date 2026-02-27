Chegou a hora da estreia do Araucária SAF no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona. No sábado, 28 de fevereiro, às 15h30, o time enfrenta o Paranavaí, no Estádio Dr. Waldemiro Wagner. Apesar de não divulgar antecipadamente o elenco formado para a temporada, por questões estratégicas, a diretoria do clube promete surpresas.

Os treinamentos do Araucária têm focado em aprimorar tanto aspectos físicos quanto táticos dos seus jogadores. Foram várias semanas de atividades intensivas, testando movimentações, marcações, construções de jogadas, saídas de bola, cruzamentos e finalizações. Após todo esse processo preparatório, o time irá buscar o acesso à divisão de elite do futebol paranaense.

Edição n.º 1504.