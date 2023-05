Com suspeita de esclerose múltipla, garota de 13 anos precisa de ajuda para manter tratamento

A pequena Kethelynn tem apenas 13 anos e já trava uma luta contra os sintomas de uma doença que os médicos acreditam ser esclerose múltipla. A mãe Michele conta que a filha ainda está passando por bateria de exames para uma investigação de doenças raras, porém um primeiro diagnóstico, baseado nos sintomas que Kethelynn apresenta, apontou para a esclerose. “Até os 8 anos de idade minha filha era super normal, uma criança bem saudável, não tinha nada, não apresentava nenhum problema motor, era tão forte que nem resfriado pegava. De repente, começou a andar com os pezinhos virados pra dentro e isso chamou minha atenção. Outros sintomas começaram a vir na sequência”, relata.

Michele conta ainda que a filha deu entrada na UTI do Hospital Pequeno Príncipe no dia 12 de dezembro do ano passado e durante seu internamento, teve várias broncoaspirações devido a entrada de saliva nas vias respiratórias. “Os médicos disseram que ela estava com pneumonia causada pela flacidez da musculatura (um dos sintomas da esclerose), mas quando teve alta minha filha saiu do HPP com uma traqueostomia e uma sonda gástrica. Nos últimos três meses a Klethelynn apresentou uma piora significativa e sua situação atualmente é bem complicada, ela está acamada e necessita de uso direto de oxigênio”, descreve a mãe.

Entre os procedimentos investigativos que Kethelynn está realizando estão exames de sangue para mapear todo seu sistema genético na tentativa de descobrir o motivo da aceleração da doença. “Apesar de todos esses problemas, minha filha está completamente lúcida, seu raciocínio está ativo, ela brinca de bonecas e fala que quer ser uma criança normal, entende tudo, até sugere alguns procedimentos que gostaria de fazer para melhorar. Devido a doença da Kethelynn, tive que parar de trabalhar para cuidar dela, minha outra filha de 11 anos me ajuda, já aprendeu a cuidar da irmã, mas os dias tem sido bastante complicados. Sou separada, meu marido saiu de casa porque se perdeu nas drogas e hoje vive nas ruas, não posso contar com a ajuda dele”, lamentou.

A mãe entrou com pedido junto ao Ministério Público para conseguir comprar a dieta enteral Tropic Soya que a filha necessita. É uma dieta nutricionalmente completa e ideal para situação de nutrição enteral prolongada e cada caixinha custa em média R$30. “A dieta que a Prefeitura dá faz muito mal a ela, entope a sonda, causa diarreia, e isso a está desidratando. Ela também precisa de vitaminas para os cabelos, unhas, pele, ossos, porque as medicações que toma baixam demais a imunidade. Precisa ainda de remédios para movimentos involuntários, remédios para ajudar evacuar e todos esses eu estou tendo que comprar”, disse.

Como ajudar

A Kethelynn precisa de doações de caixinhas da dieta enteral Tropic Soya, fraldas descartáveis modelo calcinha, itens de higiene pessoal como lencinhos umedecidos, talco, entre outros, e roupas de inverno. Também é possível ajudar fazendo um PIX de qualquer valor na chave CPF 639.830.600-72. Para mais informações o contato da Michele é o (41) 9976-9253.