Com vacinação, idosos passam de maioria para um quarto dos pacientes que dão entrada nas UTIs

Foto: Carlos Poly

A vacinação maciça da população com mais de 60 anos já traz reflexos nas internações de idosos nas UTIs exclusivas para a Covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná, que vem reduzindo significativamente. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a taxa de idosos que davam entrada nos leitos intensivos era sempre próxima ou superior a 60%. O percentual se inverteu em maio e, pela primeira vez, ficou abaixo da metade.

No mês passado, as pessoas com mais de 60 anos representavam 33% dos pacientes que deram entrada nas UTIs. Essa taxa foi ainda mais baixa na primeira quinzena de junho, quando 24% dos internamentos eram nessa faixa etária.

Os dados são da Regulação Estadual de Leitos, administrada pela Secretaria de Estado da Saúde, e não incluem informações de Curitiba, Região Metropolitana e dos hospitais particulares. Tanto a Capital como o serviço privado utilizam sistemas próprios de monitoramento.

Os índices de internamento de idosos estão caindo desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano. Em paralelo, houve crescimento na ocupação desses leitos nas demais idades, principalmente na faixa de 40 a 50 anos, que subiu de 10% para 21% do total de janeiro para maio, e dos 30 aos 40 anos, com aumento de 6% para 11% no período.

“A vacina é a nossa principal arma para vencer a pandemia de Covid-19 e controlar a circulação do coronavírus. O resultado que vemos no público que mais foi vacinado no Estado mostra exatamente que esse é o caminho certo”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Estamos trabalhando em conjunto com os municípios para acelerar o processo de vacinação no Paraná e queremos aplicar a primeira dose em toda a população adulta até o final de setembro”.

QUEDA

De março a dezembro de 2020, a média de idosos ocupando esses leitos foi de 63%. Dos 14.418 pacientes internados em UTIs exclusivas no Interior do Estado no ano passado, 9.061 tinham mais de 60 anos. O Paraná abriu o ano com a maior taxa de internamento de idosos desde o começo da pandemia, 65% do total de ocupação dos leitos intensivos.

O índice então caiu para 56% em fevereiro, 51% em março, 50% em abril e 33% em maio. Na primeira quinzena de junho, dos 142 pacientes que deram entrada, 34 tinham mais de 60 anos. “Temos orientado as equipes municipais constantemente para que realizem ações voltadas à ampliação da vacinação em todos os grupos prioritários e agora também na população em geral”, ressalta o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Em números absolutos, maio foi o mês com o menor internamento de idosos em UTIs Covid desde novembro de 2020. No mês passado, foram internados 1.390 pacientes com mais de 60 anos, 40% a menos do que no mês anterior, quando 1.947 pessoas nessa faixa etária foram colocadas nas UTIs. Em comparação, o número de pacientes gerais subiram 6,4% entre abril e maio, de 3.889 para 4.154 pessoas.

VACINAÇÃO

De acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), de janeiro a maio o Paraná aplicou 2.609.994 doses de vacina contra a Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais, 67,8% das 3.850.529 do total de doses aplicadas no período.

Até a terça-feira (15), 2.041.861 pessoas nessa faixa etária tinham sido vacinadas, incluindo aquelas que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Destas, 46% já completaram o ciclo vacinal, ao receberem as duas doses do imunizante. Segundo os dados do Vacinômetro do SUS, compilados pelo Ministério da Saúde com base nas atualizações dos municípios, os idosos receberam 64% de todas as doses de vacinas aplicadas no Paraná.

Dentre os vacinados, 1,11 milhão receberam a vacina AstraZeneca, que possui um período de 12 semanas entre a primeira e segunda aplicação. Mais de 98% deste público deve receber a segunda dose até julho.

CASOS E ÓBITOS

A análise de casos e óbitos por Covid-19 em idosos também mostra redução no período. Em janeiro deste ano o Paraná confirmou 17.298 casos em pessoas com mais de 60 anos, este número representava 14,76% do total dos casos positivados no período. Já em maio, 15.401 idosos foram infectados pela doença, porém o percentual pelo número total de confirmações baixou para 10,98%.

Considerando o mesmo período, em janeiro o Estado registrou 1.487 óbitos nesta faixa etária e em maio 1.916. Embora o número absoluto tenha um aumento, houve redução no percentual de idosos quando comparado ao número total de mortes. O índice passou de 78,59% no início do ano para 53,22% no mês passado.

A Secretaria de Estado da Saúde já tinha publicado uma análise em 19 de maio que apontava para resultados satisfatórios com a vacinação do público idoso. Na época, o estudo prévio já mostrava quedas no percentual de óbitos pela doença em pessoas com mais de 70 anos, na idade média dos óbitos, nas internações dos idosos e nos surtos de Covid-19 nas ILPIs do Estado.

OUTRAS FAIXAS ETÁRIAS

Enquanto houve queda nos internamentos dos idosos, aumentou a ocupação das UTIs com pessoas mais novas nos últimos meses. Em 2020, a média de pacientes na faixa dos 50 aos 59 anos era de 17%. Subiu para 29% em maio e, em junho, 34% das pessoas foram internadas nesses leitos.

Os pacientes com idade entre 40 e 49 anos representavam 10% dos internamentos no ano passado. Em maio foram 21% e, em junho, 23%. Na faixa dos 30 anos, passou de 6% dos que deram entrada em 2020 para 11% em maio e 13% nas primeiras semanas de junho. Nas demais faixas, os índices permaneceram semelhantes: dos 20 aos 29 anos eram 3% no ano passado e agora estão em 4%. De zero a 9 anos e de 10 a 19 anos, continuam ocupando 1% das vagas em cada faixa de idade.

Confira o estudo completo AQUI.

Texto: Agência de Notícias do Paraná