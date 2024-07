Com vaga garantida na Taça Paraná, Grêmio Araucariense esbarra na falta de patrocínio

O Grêmio Araucariense se prepara para um grande desafio: representar Araucária na Taça Paraná 2024. O time conquistou a vaga após ter sido campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona. Dentro do campo os jogadores têm feito a sua parte, mas a falta de patrocínio é uma barreira para a equipe conseguir participar da principal competição do futebol amador do Paraná.

Organizada anualmente pela Federação Paranaense de Futebol, a Taça Paraná tem o objetivo de reunir os campeões das ligas interioranas e também da capital e do litoral do estado em uma tradição que ocorre desde o ano de 1964. O campeão é o representante do estado em algumas competições amadoras no Brasil e na América do Sul, como o Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol Amador. Este ano Araucária terá quatro representantes na competição. Na categoria Adulto irão participar o Grêmio, 1º colocado na Primeirona, e o Gapar, que ficou em 2º lugar; e no Juvenil, participarão o Chantili, que foi o campeão, e o vice Contenda.

