A jovem araucariense Manuelly de França Barbosa, 25 anos, está detida numa penitenciária da Grécia desde o último dia 6 de agosto. Ela é acusada de estar na Europa como imigrante ilegal.

O drama vivido por Manuelly foi contado em primeira mão na noite deste domingo, 17 de agosto, numa reportagem exibida pelo programa Domingo Espetacular, da Record.

Segundo a matéria, a araucariense viajou para a Europa em 8 de maio, com destino a Bélgica. Como ela mesmo disse a reportagem do Domingo Espetacular, por um descuido, acabou considerando que seu visto de permanência teria validade de 3 meses. No entanto, as regras imigratórias europeias estabelecem prazo de 90 dias corridos para que turistas permaneçam em seu território.

Durante o período em que ficou na Bélgica, Manuelly acabou conhecendo um médico inglês com quem passou a se relacionar. Ela o convidou para que visitassem juntos Israel. Segundo a reportagem, ficou acertado que ela iria primeiro e ele posteriormente, pois precisava organizar algumas situações de trabalho.

Manuelly então embarcou da Bélgica para Tel Aviv, mas antes fez conexão em Atenas, na Grécia. No entanto, quando chegou a Israel, ela teve seu visto de entrada no país negado, sendo devolvida a Atenas, onde chegou em 6 de agosto. Nesse dia, porém, já havia expirado os 90 dias corridos permitidos para permanência em território europeu.

Por esta razão, ela foi detida e enviada a uma penitenciária localizada a cerca de 40 quilômetros do aeroporto internacional de Atenas, onde aguarda os procedimentos para sua deportação ao Brasil. Nessa prisão, Manuelly pode permanecer com o aparelho celular. É por meio dele que ela faz contato com a família, que mora em Araucária.

De acordo com aquilo que o advogado que acompanha o caso disse ao Domingo Espetacular, a expectativa é que já nos próximos dias os trâmites necessários para deportação da jovem sejam concluídos e ela finalmente possa voltar ao Brasil.