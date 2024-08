Com Vitor Cantador de vice, PP lança chapa para disputar Prefeitura

O Progressistas realizou convenção no último sábado, 3 de agosto, e acabou por homologar uma chapa não esperada para disputar as eleições municipais de 2024.

A surpresa aconteceu pela escolha do cabeça de chapa, que acabou sendo o ex-vereador por Curitiba, Juliano Borghetti. Embora ele esteja morando em Araucária há alguns meses, a expectativa era a de que o candidato a prefeito fosse Vitor Cantador, uma verdadeira lenda viva do serviço público araucariense.

Vitor, no entanto, acabou ficando com a vaga de vice na chapa. A convenção também foi marcada por um terceiro nome: Eduardo Tavares. O ex-secretário de Cultura do Município, que é filiado ao PP já há vários anos, se colocou como candidato a vice, o que obrigou os convencionais a votar entre ele e Vitor.

A ata do Progressistas submetida à Justiça Eleitoral informou que Vitor teve mais votos do que Eduardo, ficando com a vaga de vice de Juliano. Durante a convenção, em discurso, Juliano falou da experiência em gestão pública, adquirida nas prefeituras de Curitiba e Araucária e que pretende lutar por conquistas nas áreas de saúde, segurança e empregos. “Araucária cresceu e os problemas também. Em nossas andanças, principalmente pelos bairros, vemos o sofrimento da nossa população e entendemos que é importante levar benfeitorias para todos os quatro cantos do município. Quero ser prefeito para levar esperança para cada cidadão”, resumiu o candidato.