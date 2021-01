Comab Materiais de Construção faz Promoção Relâmpago nesta quinta, sexta e sábado. Não fique fora dessa!

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

Você já imaginou fazer uma reforma na sua casa ou escritório e ainda não gastar muito? Quero te dizer que isso é possível! A Comab Materiais de Construção lançou uma promoção relâmpago imperdível, que já está valendo desde hoje (28 de janeiro) e vai só até sábado (30). São itens disponíveis na loja, com negociações exclusivas. E ainda tem muitas facilidades para os clientes, pois o setor de televendas está preparado e autorizado para cobrir qualquer orçamento. “É a melhor negociação da cidade. Pra começar o mês de fevereiro tirando o sonho do papel”, garante a empresa.

Confira alguns itens que estão com preços arrasadores: Kiit Armário por apenas R$ 149,90 a vista, Revestimento CLA por R$ 14,90 à vista, telha 6mm 244X110 por R$ 47,90 à vista, e cimento Todas as Obras, da Votoran, R$ por 22,99 à vista (para retirar no local).

Serviço

As duas unidades da Comab Materiais de Construção ficam nos seguintes endereços: Rua Pedro Nolasco Pizzatto, 80, no bairro Estação, e Avenida Archelau de Almeida Torres, 1235, Centro. O fone é o 3643-1030.

Texto: Maurenn Bernardo