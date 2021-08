Comab Materiais de Construção faz promoção relâmpago neste final de semana

Se você está construindo ou reformando e chegou na hora de escolher os acabamentos, se liga nessa oportunidade. A Comab Materiais de Construção está com uma promoção relâmpago, imperdível. Somente nesta sexta-feira (13) e sábado (14), toda linha de pisos e revestimentos da loja está com desconto de 12% à vista. E tem mais: você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão, sem juros. Isso mesmo! Desconto à vista e juro zero no parcelamento!

São muitos modelos em pisos e revestimentos, das melhores marcas, para garantir um visual perfeito à sua casa ou escritório. E lembre-se: é na hora do acabamento que você começa a deixar o projeto com a sua cara. Então, corre lá na Comab, pra não ficar de fora dessa!

As lojas da Comab Materiais de Construção estão localizadas nos seguintes endereços: Rua Pedro Nolasco Pizzatto, n°80, bairro Estação e Avenida Archelau de Almeida Torres, n°1235, Centro. O cliente também poderá comprar pelo televendas (41) 3643-1030, usando o WhatsApp, e receberá de forma rápida e segura, com a entrega express.