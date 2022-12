Comab promove Mega Feirão, com descontos de até 70%, neste domingo (11)

Você sabia que algumas pessoas acreditam que reformar a casa ou escritório no fim de ano traz boas energias para o próximo? Então, se você também crê nisso e quer dar repaginada no seu lar ou no seu local de trabalho, não pode perder o Mega Feirão que a Comab Materiais de Construção preparou para este domingo (11/12). O evento acontecerá das 9h às 18h, na loja matriz, localizada na rua Pedro Nolasco Pizatto, 80 – bairro Estação.

Tradição no mês de dezembro, o feirão contará com uma infinidade de itens, com descontos que podem chegar a 70%. A Comab garante que são descontos super atrativos, porque todos os produtos foram negociados diretamente com os fornecedores, especialmente para ser disponibilizados aos clientes durante o feirão. “Esse feirão é resultado de um planejamento de seis meses, de muita pesquisa, muita negociação, tudo para levar para os nossos clientes as melhores ofertas possíveis. Teremos muitas novidades e muitas promoções imperdíveis”, assegura a Comab.

Promoções e atrações

Para garantir que todos os clientes sejam bem atendidos durante o Mega Feirão, a Comab mobilizou toda sua equipe, trazendo vendedores das suas três lojas. “Também iremos abrir o depósito para os clientes nesse dia, eles poderão entrar e escolher seus produtos. E além do mais, a Comab conta com uma paginadora de ambientes, onde os clientes podem usar esse serviço para ver como fica seu produto escolhido e também ajudando na economia de material, tudo isso sem custo. Esta é a única vez no ano que a Comab faz este ‘abre depósito’”, diz a empresa.

Além das ofertas imperdíveis, também tem promoção para quem comprar no Mega Feirão. O cliente que gastar acima de R$300,00 irá ganhar um vale (um por CPF), para gastar no food truck que será montado no local. “Nossos fornecedores estarão no feirão, levando muitas brincadeiras, sorteios e distribuição de brindes. Ainda teremos uma feira de adoção de cães, para quem for até o feirão e quiser levar um amiguinho de pelos para casa”, convida a Comab.