COMDIM Araucária realiza live sobre violência contra a mulher

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Comdim Araucária – aderiu à campanha “Agosto Lilás” de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e realizou no fim do mês uma roda de conversa em LIVE, na Câmara Municipal, com o tema “Não era amor, era cilada”. O bate-papo contou com a presença da Doutora Pamela Camargo, especialista em Direito Penal, da Diretora Geral da Secretaria de Segurança, Jaqueline Dias, do Diretor da Patrulha Maria da Penha, Jackson Leoni e da Presidente do COMDIM, Elenice dos Anjos.

A conversa franca e esclarecedora sobre a violência física e psicológica sofrida por mulheres em seus lares promovida pelo órgão marcou o mês de conscientização sobre o tema, e se fez ainda mais necessária diante do aumento no número de casos de agressões, em função da pandemia.

“Muitas vezes as mulheres omitem a violência por não terem certeza de como agir, por medo de não serem compreendidas. Pensando nisso, trouxemos mais uma vez esse tema para discussão. Esse bate-papo foi voltado para que essa vítima pudesse rever, aprender e avaliar quantas vezes julgar necessário, até sentir-se segura em buscar ajuda” esclarece a Presidente do COMDIM, Elenice dos Anjos.

