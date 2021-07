Comec vai implantar mudanças na linha Ligeirinho Angélica/Capão Raso

Foto: Marco Charneski

A partir da próxima quarta-feira, 4 de agosto, a Comec vai implantar mudanças na linha do Ligeirinho, que liga o terminal da Vila Angélica, em Araucária, ao terminal do Capão Raso, em Curitiba. Além da ampliação dos horários nos dias úteis, a linha fará ligação direta entre os dois terminais, não tendo mais a parada no terminal CIC – Cidade Industrial de Curitiba.

O atendimento entre o Angélica e o CIC continuará sendo realizado pelo Ligeirinho Araucária/ Capão Raso. Segundo a Comec, a mudança representa ganho de tempo no atendimento da referida linha e elimina o serviço em duplicidade realizado pelas linhas, visto que ambas percorrem o mesmo trecho. Assim, os passageiros que desejam ir até o CIC continuam contando com a linha Araucária/Capão Raso e os que desejam ir até o terminal em Curitiba ganham na rapidez, já que o trajeto passa a ser direto. Com o aumento das saídas, a linha Angélica/Capão Raso agora conta com 19 horários a mais, representando um ganho significativo.

Texto: Maurenn Bernardo