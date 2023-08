Começa na quinta-feira (3) o Bazar Beneficente dos Vicentinos no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios

Todo mundo sabe que nosso estado é muito conhecido pelo seu clima maluco. Um dia está sol e no outro faz frio e chove, é uma loucura! E sempre temos que estar preparados com uma muda de roupa reserva.

Pensando nisso e na dificuldade que muitas pessoas têm em comprar roupas caras e manter o guardar roupa preparado para as mudanças climáticas, os Vicentinos vão promover um Bazar Beneficente na quinta, sexta e sábado, dias 3, 4 e 5, no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios. No local será possível adquirir roupas, calçados e acessórios a partir de R$ 2,00.

Então já deixe anotado aí na sua agenda e não esqueça a sua sacola: nos dois primeiros dias o horário será das 08h às 16h e no sábado o atendimento será das 09h às 13h. O Salão Paroquial está localizado na Rua Júlio Szymanski, 46 — Centro. Mais informações pelo Facebook Santuário Nossa Senhora dos Remédios — Araucária.