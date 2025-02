Começa nesta sexta (21) a Mostra Tindiquera Audiovisual no Teatro da Praça

Começa na sexta-feira (21/02) a Mostra Tindiquera Audiovisual, que levará para o público os trabalhos em audiovisual produzidos com recursos da Lei Paulo Gustavo na cidade, todos realizados por artistas araucarienses. Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a Mostra segue até domingo (23), no Teatro da Praça.

Ao todo serão apresentadas 16 obras, entre curtas e médias-metragens, divididas nos três dias de exibição, como documentários, filmes de ficção, webséries e videoclipes, entre outros. A maioria deles tem Araucária como cenário.

Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados com antecedência na bilheteria do espaço cultural. De acordo com os organizadores, cada pessoa poderá retirar apenas dois ingressos para cada dia.

Na sexta-feira, a abertura do evento contará com um cortejo saindo da lateral do Teatro da Praça, às 19h, reunindo artistas contemplados pela Lei Paulo Gustavo. A exibição dos filmes terá início às 19h30. No sábado e no domingo o evento começa às 19h30. Confira a programação.

Sexta-feira (21/02) – 19 horas

Cidade Símbolo (Araucária Hip Hop, do proponente Diego Macedo; Olhos Essenciais de Claudete Luginieski; Araucabreira de Cleber Januário; Fronteira da Europa Ocidental de Geovane Nunes Pereira; História da Casa do Cavalo Baio de Weiler Avelar de Ornelas; e o Casarão da Rua Malinova de Jester Furtado.

Sábado (22/02) – 19h30

Noites de Prazer do proponente André Di Barros; Tindiquera – Histórias de Araucária da Happy End Cine Vídeo; Amor…Simplesmente… de João Álvaro de Jesus; e O Marco Zero é Indígena e Futuro Também de Ana Luiza Kriger de Paiva.

Domingo (23/02) – 19h30

Novas Formas de Pensar o Amor da proponente Maria Jheovana Domingues; Sem Limites de Lucimar Gonçalves dos Santos; Máscaras do Espectro de Gustavo Floering; Mais de Mim de Tiago Rafael de Oliveira; A Contadora de Everson Santos; e Saída de Emergência de Thamires Amaral.

Sobre a lei

A Lei Paulo Gustavo (Lei complementar n.º 195/2022) é uma lei de caráter emergencial, que no ano de 2023 distribuiu recursos destinados pelo Ministério da Cultura para execução de ações e projetos em todo o Brasil. Araucária recebeu cerca de R$ 1,3 milhão, que ajudaram a financiar mais de 50 projetos, entre audiovisual e também em outras linguagens.

O Teatro da Praça fica na Rua São Vicente de Paulo, nº 1091 – Centro.

