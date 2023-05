Começa no dia 8 de maio a II Feira do Empreendedor da Unifacear

O espírito empreendedor deve ser estimulado entre os estudantes, uma vez que se trata de um saber essencial para sua inserção no mercado de trabalho. Pensando nisso, a Unifacear irá promover entre os dias 8 e 11 de maio, a II Feira do Empreendedor, voltada a alunos e ex-alunos da instituição. O evento será aberto à comunidade em geral e acontecerá no campus Araucária, sempre das 18h às 21h.

De acordo com a faculdade, a feira deverá reunir mais de 15 expositores, que irão comercializar produtos alimentícios, de vestuário, decoração, artesanato, entre outros. “Será uma excelente oportunidade de promover negócios entre os acadêmicos, como forma de incentivar o empreendedorismo e gerar oportunidades de renda”, afirma a Unifacear.

No ano passado a feira reuniu mais de 20 expositores e atraiu um público expressivo. Os jovens empreendedores puderam divulgar os seus produtos e aumentar as chances de divulgar suas marcas e permanecerem com seus negócios. A feira também foi importante para revelar novos talentos do empreendedorismo.

Edição n. 1361