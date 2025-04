Começa temporada do pinhão com algumas regras para venda e consumo

O momento mais esperado chegou! Na última terça-feira, 1° de abril, junto com o início da temporada, o Instituto Água e Terra (IAT) liberou a colheita, venda, transporte e armazenamento do pinhão. Porém, existem algumas recomendações que devem ser seguidas. Podem ser colhidos apenas os pinhões que tenham completado o processo de maturação, se a colheita for feita antes do tempo, a pessoa será multada em de R$ 300,00 para cada 50 kg apreendido, ou uma fração equivalente, e será responsabilizada por crime ambiental.

Essas exigências são definidas na Portaria IAP nº 046/2015 e são essenciais para a preservação e reprodução do pinheiro araucária, que atualmente está ameaçado de extinção. Além disso, as pinhas que não estão maduras possuem uma casca esbranquiçada com alto teor de umidade, podendo contrair fungos e se tornando tóxicas para o consumo. A saúde pode ser prejudicada, podendo a pessoa ter uma má digestão, náuseas e constipação intestinal.

A fiscalização é feita pelos agentes do IAT e pelo Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV). As denúncias podem ser encaminhadas à Ouvidoria do IAT, aos escritórios regionais, pelos telefones (41) 3213-3466 e (41) 3213-3873 ou 0800-643-0304 e, ainda, à Polícia Ambiental (41) 3299-1350.