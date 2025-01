Comece 2025 assistindo Mufasa no cinema de Araucária

Chegou ao cinema de Araucária o spin off de um dos filmes que marcou gerações, “Mufasa: O Rei Leão” já está em cartaz no Soff Cine, no Shopping Pinheiros, trazendo muita emoção e magia para o público. A classificação indicativa é livre, sendo uma ótima pedida para toda a família.

Com duração de aproximadamente 1h50, o longa apresenta a história de Mufasa antes de se tornar o icônico Rei Leão. Narrada por Rafiki, com as participações cômicas de Timão e Pumba, a trama explora a infância difícil de Mufasa como um filhote órfão e a complexa relação com seu irmão, Taka, futuro Scar.

Através do site Velox Tickets você pode verificar todas as sessões disponíveis e também efetuar a compra do ingresso. Os valores variam entre R$15,00 a R$30,00, dependendo da modalidade do ingresso, mais a taxa do site.

Além de “Mufasa: O Rei Leão”, o Soff Cine também exibe outros sucessos, como “Sonic 3” e “Moana 2”. Não perca essa oportunidade de curtir momentos inesquecíveis nas telonas!

Serviço

O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1769, próximo ao viaduto da entrada da cidade. O cinema Soff Cine fica no último andarPara acessar o site da Velox Tickets e conferir os horários e ingressos, basta clicar no link: https://www.veloxtickets.com/Portal/Ingresso/Cinema/Araucaria.