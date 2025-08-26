No próximo mês, no dia 20 de setembro, o Teatro da Praça receberá o show de stand up ‘Aqui tem Preparo’, do comediante e influenciador digital Cícero Viana. O espetáculo terá abertura às 19h30, com início às 20h, possui classificação indicativa de 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla.com.

No stand up, Cícero contará sobre sua vida, com muito humor e raízes paranaenses. O comediante possui mais de 600 mil seguidores no Instagram e 300 mil no TikTok, e alguns de seus vídeos atingiram a marca de mais de 1 milhão de visualizações.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$80,00 a inteira e R$40,00 a meia-entrada. Além disso, o público também terá a opção de adquirir o ingresso solidário, onde, com a doação de 1kg de alimento, qualquer pessoa pode comprar o ingresso por R$40,00. Ao final da compra, o site também contabilizará uma pequena taxa de serviço.

Para comprar seu ingresso, basta acessar o link: https://www.sympla.com.br/evento/araucaria-cicero-viana-em-aqui-tem-preparo/3058457?referrer=msha.ke