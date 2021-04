Comerciante araucariense perde a vida durante assalto à sua chácara em Contenda

Foto: divulgação

O comerciante araucariense Esmeraldo Retamero foi assassinado na noite desta quinta-feira, 15 de abril, durante um assalto a sua chácara, localizada na cidade vizinha, Contenda. A Polícia Militar da Lapa, que atende aquele município, recebeu o chamado para atender um possível homicídio, e quando chegou ao local, Esmeraldo estava caído no chão da porta de entrada da residência, com marcas de tiros, e já sem vida. A esposa da vítima, que também estava na casa, relatou aos policiais que dois homens chegaram, realizaram alguns disparos de arma de fogo, roubaram uma certa quantia em dinheiro que estava na mesa da cozinha e depois fugiram sentido ignorado.

A esposa informou ainda que não viu em que veículo os bandidos estavam e também não conseguiu identificar nenhum dos autores. O local do crime foi isolado até a chegada das esquipes da perícia e do IML, este último fez o recolhimento do corpo. O crime passa a ser investigado pela Polícia Civil. A morte de Esmeraldo causou comoção nas redes sociais.