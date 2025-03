Comerciantes e moradores da Av. Archelau voltam a sofrer com vazamento na rede de esgoto

Comerciantes e moradores da Avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Iguaçu, voltaram a sofrer com um vazamento que vem ocorrendo em um poço de visita (PV) da rede de esgoto da Sanepar, localizado na calçada em frente à loja Eletro Cachoeira. Eles alegam que o problema persiste há várias semanas e vem causando uma série de transtornos.

Em vídeos enviados por moradores à nossa redação, é possível perceber uma quantidade expressiva de água de esgoto vazando pela calçada e invadindo a rua. “Pior de tudo é que isso vem acontecendo praticamente todos os dias, faça chuva ou faça sol. Está mais do que na hora de a Sanepar resolver isso de vez”, denunciou um morador.

“A Sanepar já veio aqui diversas vezes, o problema é que as soluções são sempre paliativas. Precisamos de um serviço definitivo. Não suportamos mais o mau cheiro, isso sem contar que acaba atrapalhando nosso comércio e afastando nossos clientes”, reclamou um comerciante.

“O esgoto escorrendo pela calçada e pela rua afeta a rotina de todo mundo aqui do bairro, além de representar um perigo à saúde pública, pois pode atrair ratos, insetos e muitos outros bichos que transmitem doenças”, disse outra moradora.

A reportagem do Jornal Popular procurou novamente a Sanepar para questionar se a companhia possui algum plano de serviço que possa acabar de uma vez por todas com esse vazamento, e a resposta foi a seguinte: “Na manhã desta quarta-feira (26), equipes da Sanepar fizeram um trabalho de filmagem interna da rede para verificar a integridade da tubulação. Na sequência, a companhia deverá intensificar o trabalho de vistoria para identificar e notificar os proprietários dos imóveis sobre as possíveis irregularidades, e as que não forem sanadas estarão sujeitas à pena pecuniária”.

O vazamento, segundo explicou Sanepar, vem ocorrendo devido ao extravasamento de esgoto por excesso de água de chuva, ou seja, pelo mau uso da rede de coleta.

