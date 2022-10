Ficar de recuperação é algo que costuma trazer muita aflição para os estudantes. Com o final do ano se aproximando, essa angústia se torna ainda maior. A boa notícia é que ainda dá tempo de recuperar e conseguir boas notas para passar de ano.

Primeiramente, para evitar essa situação, é preciso adotar uma rotina de estudos durante o ano todo. Esse hábito evita que haja um acúmulo excessivo de matérias ao final de um trimestre. A dica é começar pelos pequenos resumos das aulas do dia, orienta a coordenadora de Ensino Fundamental do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Se a recuperação for inevitável, o melhor é realizar provas e exercícios da disciplina novamente, anotando as dificuldades. Com esse direcionamento, os professores podem ajudar a esclarecer dúvidas sobre o assunto de forma mais assertiva. O apoio e acompanhamento dos pais também é essencial. Esse momento é uma chance de recuperar algum ponto que tenha ficado para trás e superar dificuldades.

Confira 3 dicas de

como evitar a

recuperação escolar:

Tenha tempo para

estudar

Estudar com tranquilidade é importante para reter o conteúdo. Por isso, evite estudar em cima da hora para uma prova. Repassar o conteúdo com tempo também ajuda a trazer mais tranquilidade para conseguir boas notas. Mantenha uma

rotina de estudos

É melhor estudar um pouquinho a cada dia do que precisar repassar muito conteúdo de uma vez só. Para isso, escolha um cronograma de estudos e estabeleça metas possíveis de serem alcançadas. Estudo de formas

variadas

Estudar não precisa ser algo chato. Existem várias técnicas que podem ajudar a tornar esse momento menos entediante e estressante. É claro que os livros e materiais didáticos ainda são essenciais, mas o estudo pode ser complementado por conteúdos em podcasts, vídeos, filmes e séries.