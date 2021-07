Como funciona a Rede de proteção

Foto: Freepik

Quando se falta em rede de proteção contra a violência envolvendo crianças e adolescentes em Araucária, refere-se a todos os equipamentos e serviços de atendimento que de certa forma, direta ou indiretamente, atendem crianças e adolescentes, por isso não se resume a assistência social, a saúde, a educação, ao Conselho Tutelar ou sistema de justiça infantil, mas também a segurança pública e demais entidades públicas ou privadas que no exercício de suas funções, possam se deparar com violações de direitos.

O promotor da Vara da Infância e da Juventude de Araucária, David Kerber de Aguiar, comenta que, especialmente em Araucária, os serviços estão bem constituídos e consolidados, contando com um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, várias unidades do CRAS, unidade do CREAS, UBS e outros serviços de saúde, dois Conselhos Tutelares e reuniões periódicas das redes de proteção para discussão da política pública e de casos concretos, entre outros. “Todos eles são canais de proteção de crianças e adolescentes e aptos a prestarem os encaminhamentos necessários para fins de proteção em caso de situação de risco”, pontuou.

Canais de denúncia

Lembrando que as denúncias envolvendo situações de violência contra crianças e jovens podem ser realizadas ao Conselho Tutelar (Área Oeste 99922- 1343 e Área Leste 99922-1323), a Polícia Militar (Disque 190), a Polícia Civil (Disque 197) e também pelo Disque 100 ou Disque 181, inclusive de forma anônima.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021