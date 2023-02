Como usar a nota do ENEM para garantir sua vaga na universidade

As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foram adiantadas e já estão disponíveis para consulta na página do participante. Com a divulgação dos resultados, os estudantes já podem planejar quais serão as melhores opções para garantir uma vaga nas universidades públicas e particulares.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, os estudantes podem obter acesso a diversos programas no Brasil, como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e até mesmo concorrer a uma vaga nas universidades particulares e no exterior. Veja quais são:

Sisu – O aluno deve fazer o seu cadastro online no Sisu, que é um sistema de seleção que vai ficar aberto do dia 16 ao 24 de fevereiro. Lá é possível acompanhar as notas de corte, que são disponibilizadas um dia após a inscrição. No sistema é possível escolher dois cursos e, como o cadastro é dinâmico, vale acompanhar diariamente. No dia 24 de fevereiro fecha o sistema e vale a última alteração.

Prouni (Programa Universidade para Todos)

O Prouni oferta bolsas de estudo de 50% ou 100% em universidades privadas, para estudantes de baixa renda, da rede pública ou bolsistas da rede particular. Os alunos têm que ter ao menos 450 pontos e não podem zerar a redação. As inscrições acontecem de 22 a 25 de fevereiro.

Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

O programa oferece financiamento estudantil para vagas nas universidades particulares. Para participar é preciso atingir ao menos 450 pontos, não pode zerar a redação e ter renda per capita entre 3 e 5 salários mínimos.

Vagas no Brasil e exterior

Muitas universidades particulares utilizam o Enem como método de avaliação, eliminando assim a necessidade de vestibular. É preciso pesquisar como a instituição desejada avalia seus futuros estudantes, pois os requisitos mudam em diferentes localidades.

Se o Brasil não é seu destino, existem diversas faculdades estrangeiras que já aceitam a nota do Enem. Países como Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Irlanda estão entre as possibilidades.