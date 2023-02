Comparações

Das véis iéu ficando pensando nas palavra que povo falando e comparando com otras coisa quando querendo dizer alguma coisa de comparaçón. Ieu vai explicar: assim como por exemplo: Quando a coisa sendo pequena e non tendo grande medida, povo falando: Mais curto que coice de porco!! Quando pessoa non entende as coisa: Mais perdido que cego em tiroteio. Mais perdido que cachorro em dia de mudança. Quando a coisa é pesada: Mais pesado que sono de surdo. Quando a coisa é feia: Mais feio que galope de porco, Mais feio que indigeston de toresmo. E ansim por andiante, tendo muitos motivo que as pessoa fazem comparaçón, que nem: Mais bunita que laranja de amostra, mais nojento que mocotó de ontem, saracoteando que nem bolacha em boca de veia, mais assustado que véia em canoa, mais por fora que surdo em bingo, Mais sofrido que joelho de freira em Semana Santa, mais cumprido que guspe de bêbado, mais facero que mosca em tampa de xarope, mais grosso que dedo destroncado, mais informado que gerente de funerária, mais chato que chinelo de gordo. E ieu ficando pensando numas comparaçón que podendo fazer com as coisa da roça. Ansim do tipo, mais apertado que casca de salame. Mais sujo que batata do banhado. Mais feliz que Iskapinski quando recebe candidato no armazém. Mais Feio que a Florcha de bermuda. Mais Torto que Compadre Ignácio dançando valsa. Mais mentiroso que Coluna do Isidório no Prapular!!! Opa!!! Sabe de uma coisa, Melhor ir parando por aqui, porque iéstas comparaçón podendo mesmo dar mais problema de Perfessora de Mátemática em dia de Chico!!….