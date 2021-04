Complexo Províncias da Síria, da VKR Empreendimentos, é sucesso de vendas

As obras seguem aceleradas no canteiro do Províncias da Síria, localizado no bairro Costeira. Foto: Marco Charneski

Excelente acabamento, localização privilegiada, ótima infraestrutura, diversas opções de lazer, e muito mais. No Complexo Províncias da Síria você encontra todos os fatores decisivos para fazer a escolha certa na hora de adquirir um imóvel. Em construção no bairro Costeira, o empreendimento da VKR veio para inovar o mercado imobiliário e proporcionar qualidade de vida e bem estar aos moradores. Trata-se de um único loteamento, que vai contemplar quatro residenciais. Isso mesmo! Quatro condomínios individuais em um mesmo local, dentro do moderno conceito de condomínio clube.

O primeiro a ser construído é o Residencial Paineiras que está com 70% da obra executada, com previsão de conclusão para outubro deste ano. O segundo é o Residencial Cerejeiras, com aproximadamente 15% de obra e previsão de conclusão até maio de 2022. O terceiro é o Residencial Flor da Síria, que ainda está na fase inicial, com previsão de entrega para dezembro de 2022. O quarto e último é o Residencial Acácias, com previsão de conclusão das obras para abril de 2024.

O Completo Províncias da Síria abriga quatro condomínios individuais em um mesmo loteamento. com área total de 120.477,93m². Foto: divulgação

São mais de 700 apartamentos, com garantia de financiamento pela Caixa Econômica Federal, com excelentes descontos no preço de tabela, além dos subsídios liberados pelo Programa Casa Verde Amarela, do Governo Federal. E o cliente ainda pode utilizar o saldo disponível do Fundo de Garantia como entrada. “A VKR também está com um preço super especial para as últimas unidades, não deixe de conferir essa oportunidade”, afirma a empresa.

O Províncias da Síria ocupa uma área total de 120.477,93m², com toda infraestrutura no entorno. O Complexo conta ainda com o projeto de um Colégio Estadual modelo, já aprovado e em fase de implantação, para que seus filhos possam estudar com todo conforto e segurança que precisam, sem a necessidade de se deslocar para outros bairros.

Estamos falando do Colégio Estadual Províncias da Síria, cuja licitação para a obra iniciou em dezembro de 2020 e tem um prazo previsto para a conclusão em 15 meses. Ele será construído em um terreno que foi doado pela VKR Empreendimentos para a Prefeitura, e repassado ao Governo Estadual, para a implantação do projeto, que terá capacidade para atender até 600 alunos por turno.

Todos os condomínios já estão com obras em andamento e

seguem dentro do cronograma previsto

Flor da Síria está na fase inicial, com previsão de entrega

para dezembro de 2022 Fotos: Marco Charneski

“Não perca mais tempo! Só dispomos de 1 empreendimento com unidades disponíveis”, adianta a VKR. É o Residencial Acácias Condomínio Clube, que conta com 191 unidades, distribuídas em 12 blocos com 4 pavimentos e 4 apartamentos por andar. Dentre os itens de lazer que oferece estão salão de festas, brinquedoteca, academia, sala de jogos, sala de cinema, piscinas adulto e infantil, vestiários masculino e feminino, quadra poliesportiva, espaço pet play, bicicletário, três playgrounds, duas mesas para jogos de tabuleiro, espaço vivência e redário.

O fone da Central de Vendas da VKR Empreendimentos é o (41) 3643-9217. “Entre em contato agora mesmo e escolha o imóvel dos seus sonhos”, convida a empresa. Para mais informações, consulte o site www.vkrempreendimentos.com.br

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021