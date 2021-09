Comunidade arregaça as mangas para reformar sede da associação

Voluntários estão arrumando a sede, que em breve vai oferecer cursos para a comunidade. Foto: divulgação

Um ditado popular bastante conhecido, “a união faz a força”, tem feito muito sentido para a comunidade do jardim Tropical. Eles fizeram um mutirão para reformar a sede da associação de moradores, que há dois anos estava fechada e sofreu o desgaste com o tempo. “Nós estamos arrumando o muro, fazendo a pintura e consertando o telhado, isso tudo com o dinheiro que conseguimos arrecadar com a Noite do Pastel”, disse a presidente Patrícia Soares.

No entanto, o trabalho de revitalização da sede continua e a entidade organizou uma rifa para conseguir mais recursos e investir na mudança do padrão de luz, para baratear a conta de luz da associação. Cada número da rifa custa R$10 e o prêmio será um barril com 50 litros de chope. Para adquirir é só entrar em contato com a Patrícia, pelo whatsapp (41) 99503-6476, escolher um nome e fazer o PIX do pagamento.

Projetos

Após a revitalização da sede, a diretoria da associação pretende iniciar cursos para os moradores, como o de oratória, empreendedorismo, aula de português, entre outros. “Essas atividades que pretendemos iniciar vão proporcionar o desenvolvimento da comunidade, que poderão se aperfeiçoar e conseguir boas vagas no mercado de trabalho. As pessoas não terão que sair do bairro em busca de cursos”, destacou Patrícia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021