Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística convida para Noite de Louvor no dia 18

A Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística está convidando toda a comunidade araucariense para a Noite de Louvor que será realizada na próxima terça-feira, 18 de outubro. O grupo vai se reunir às 19h30, na Igreja do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, na Praça da Matriz, no Centro da cidade.

O foco da Noite de Louvor será a campanha Outubro Rosa e a importância de todos se unirem contra o câncer de mama, independentemente de ser homem ou mulher.



A Comunidade de Aliança Rosa Mística promove grupos de oração e louvor todas as terceiras terças-feiras de cada mês, sempre às 19h30, no Santuário, e todas as pessoas podem participar.

Texto: Maurenn Bernardo