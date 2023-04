Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística fará Noite de Louvor pedindo paz nas escolas

Na próxima terça-feira, 18 de abril, a Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística fará mais uma Noite de Louvor e está convidando todos os araucariense a participarem. A celebração acontece no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, na Praça Dr. Vicente Machado, às 19h30, com a participação especial do Padre Juarez Rangel, da Paróquia São Braz de Curitiba.

“Diante de todos os últimos acontecimentos que estamos vivendo, principalmente dos atentados em escolas e CMEIs, faremos a benção das mochilas escolares, pedindo proteção aos alunos e paz nas instituições escolares”, explica a Comunidade.