Comunidade de Boa Vista convida para Noite do Pastele do Chopp em fevereiro

Não é por falta de eventos que o araucariense precisa ficar em casa. No dia 15 de fevereiro, a comunidade Imaculado Coração de Maria de Boa Vista, área rural de Araucária, irá realizar uma Noite do Pastel e do Chopp e todos estão convidados. O evento começa às 19h com a celebração da Santa Missa, que terá liturgia feita pela comunidade de Rio Abaixinho e músicas a cargo da comunidade de Guajuvira de Cima.

Às 20h inicia a venda de pastéis, espetinhos, batatas, sorvetes, tortas, chopp e bebidas em geral. Durante o evento, haverá animação do grupo Tipo Fandangueiro. A festa acontece na Capela do Boa Vista, localizada na Rodovia Municipal Euclides Gonçalves Ferreira, 3000.

Edição n.º 1449.