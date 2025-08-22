No próximo domingo, 24 de agosto, a comunidade de Capoeira Grande convida a população de Araucária para a 19ª festa com festival de prêmios em louvor a Nossa Senhora de Czestochowa. A programação inicia com uma cavalgada, às 8 horas, cuja saída será na igreja da localidade, passando pela Igreja do Tietê e seguindo em frente até se encontrar com a procissão motorizada. Desse ponto em diante, as duas procissões seguirão juntas até o local da festa, onde haverá a benção do padre.

A procissão motorizada inicia às 9h30 e contará com a participação de carros, motos, tratores e caminhões. Às 10h30 o padre Claudemir Leal da Cruz irá celebrar uma missa, com cânticos a cargo da Paróquia Senhor Bom Jesus do Costeira e liturgia pela comunidade São Vicente de Paulo do Camundá. Às 12 horas será servido um almoço completo, com vendas de porções. Galeto e churrasco, risoto, maionese e saladas fazem parte do cardápio terá A equipe de organização lembra às pessoas para levarem pratos e talheres.

O festival de prêmios começa às 13h30, com cartelas sendo vendidas a R$7, ou se levar 3 paga R$20. O primeiro prêmio será de R$ 5.000, o segundo e o terceiro prêmios serão de R$ 1.000 e mais três brindes em cada. O festival terá um total de 20 rodadas. Ainda durante a festival haverá jogo de argolas e venda de chopp.