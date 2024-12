Comunidade de Guajuvira de Baixo convida para Tarde do Pastel

No próximo sábado (21/12), a comunidade de Guajuvira de Baixo promoverá a Tarde do Pastel, e convida toda a população araucariense para participar. Além da venda de pastéis e bebidas, haverá um bazar com roupas e calçados semininovos, encerramento da catequese e das novenas de Natal e ainda o sorteio de uma rifa.

A venda dos pastéis começa a partir das 16h e serão aceitos cartões para o pagamento. Às 18h haverá uma celebração com o Diácono Marcos. O evento acontece no salão localizado ao lado da Capela Senhor Bom Jesus, que fica na Rua Cel. Manoel Gonçalves Ferreira, em Guajuvira de Baixo, área rural de Araucária.

Edição n.º 1446.