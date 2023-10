Comunidade de Guajuvira terá festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida no domingo (08)

A comunidade de Guajuvira está convidando toda a população de Araucária para participar da festa e tarde dançante que acontece na Capela Senhor Bom Jesus no próximo domingo (08/10), em louvor à Nossa Senhora Aparecida.

Uma Santa Missa Sertaneja com o Grupo Fé e Tradição será celebrada às 10h, no seu término será servido um almoço com costela fogo de chão, churrasco, costelinha de porco, risoto, maionese, saladas, chopp e bebidas em geral. Os organizadores pedem que as pessoas levem toalha, pratos e talheres.

Às 14h inicia a tarde dançante, com animação do grupo Topo Fandangueiro. A entrada é franca. No local haverá venda de salgados e doces, jogo de argolas e a rifa do pirulito, com seis prêmios.

Ainda durante a festa, a partir das 9h, acontece o 1º Encontro de Carros Antigos Aircooledolds (carros refrigerados a ar), basta você trazer a sua relíquia para participar dessa exposição também.

Foto: Maureen Bernardo

Edição n.º 1383