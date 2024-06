Comunidade do Capinzal convida para festa caipira no dia 13 de julho

O dia 13 de julho merece um lembrete aí na sua agenda de compromissos. Neste dia, a comunidade de São Sebastião e Nossa Senhora das Graças, na área rural de Capinzal, promove a sua tradicional festa julina, em uma noite agradável e cheia de atrações, especialmente preparada para o público.

Uma Missa Sertaneja será celebrada às 18h, em seguida haverá apresentação da quadrilha, leilão da fogueira e a brincadeira do touro mecânico. Também haverá o sorteio de uma rifa que foi vendida antecipadamente. Tudo isso incrementado por muitas comidas, bebidas típicas e chopp.

Às 21h terá início o grande baile, com animação do grupo Cordiona Fandangueira. A entrada será franca. O endereço da comunidade é Rua Olivir Cabrini, s/n, no Capinzal.

Edição n.º 1420