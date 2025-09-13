Domingo é dia de reunir a família e os amigos e participar das festas que animam as comunidades. E uma ótima opção para os araucarienses é a Festa e Festival de Prêmios que acontece no domingo (14), na Capela Santo Isidoro, no Rio Abaixinho.

Uma missa será celebrada às 10h, com liturgia a cargo da Capela São Sebastião, de Rio Verde Abaixo, às 12h todos poderão se deliciar no almoço de confraternização e às 13h30 inicia o festival de prêmios. O primeiro prêmio será de R$4 mil, com um total de 22 rodadas normais, duas extras e a rifa do pirulito premiado.  Cada cartela custa R$7.

A Capela também está fazendo uma rifa com 15 prêmios, no valor de R5 cada número. O sorteio será realizado no dia da festa. Interessados em adquirir números podem entrar em contato pelo fone 41 99616-1862 (Sueli Soczek).

Edição n.º 1482.