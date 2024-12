Comunidade escolar do Vespertino Pimpão vota contra o programa ‘Parceiro da Escola’

A consulta pública sobre a adesão de escolas da rede estadual ao programa ‘Parceiro da Escola’, do Governo do Paraná, foi encerrada nesta segunda-feira (09/12) com 44,4 mil votos. As votações foram realizadas em 177 escolas, distribuídas por 98 municípios do Estado, e em 87 delas o quórum não foi atingido.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, as escolas que não receberam a quantidade mínima de votos passarão por um processo de avaliação interna nos próximos dias. A decisão final, conforme as regras do programa, caberá ao Governo do Estado.

Em Araucária, no Colégio Estadual Deputado Vespertino Ferreira Pimpão, localizado no bairro Thomaz Coelho, o único a ter a consulta pública, a comunidade escolar votou contra o projeto do governo. A consulta contou com um total de 231 votos, sendo 183 “não”, 47 “sim” e apenas 1 nulo.

Segundo o governo do estado, o programa ‘Parceiro da Escola’, que popularmente vem sendo chamado de ‘privatização das escolas’, foi instituído com o objetivo de modernizar a gestão administrativa e de infraestrutura das unidades educacionais do Estado, permitindo que gestores e professores foquem integralmente no ensino.

Edição n.º 1445.