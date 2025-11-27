Na próxima sexta-feira, 28 de novembro, 73 escolas e CMEIS de Araucária terão Consulta Pública para a escolha de diretor(a) e diretor(a) auxiliar, conforme estabelece a Lei Municipal nº 3.508/2019. A votação, que acontece das 7h às 18h, irá definir os novos gestores das unidades pelos próximos três anos.

Poderão votar os profissionais das unidades educacionais, as famílias dos alunos – com direito a apenas um voto por escola ou CMEI, mesmo que tenha mais de um filho matriculado -, e estudantes com 12 anos ou mais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SMED), a participação da comunidade escolar é fundamental para a legitimidade do processo, uma vez que a legislação estabelece quórum mínimo de 30% dos votantes aptos para a sua validação.

Das 73 unidades educacionais onde será realizada a Consulta Pública, apenas 17 terão mais de uma chapa. Mesmo quando há apenas uma chapa, a presença dos pais e responsáveis continua sendo indispensável, pois é necessário atingir o quórum mínimo de votação para que a Consulta seja válida e legítima.

Chama a atenção o fato de que entre os CMEIs, um deles não teve candidato e três deles terão três chapas na disputa. Acompanhe na tabela quem são os candidatos por unidade educacional.

Cmaee – Área Intelectual – Joelma do Rocio Túlio
Candidato(a): Emiliane Maria Wojcik Selenko.

Cmaee – Área Visual
Candidato(a): Chapa 01 – Alexandra Tabate; Chapa 02 – Raquel Silvana Mica.

Cmaee – Surdez
Candidato(a): Liana Marcia Fernandes.

Cmaee – Transtornos Globais do Desenvolvimento
Candidato(a): Mariana Marcia Lagner (DECISÃO JUDICIAL).

Cmei Bernardo von Müller Berneck
Candidato(a): Melissa dos Anjos Ferreira e Elikena Lemes Gonçalves Andrade.

Cmei Professora Dorinha Luci Mosson Trzaskos
Candidato(a): Chapa 01 – Daiane dos Santos e Estella Alves Pereira; Chapa 02 – Giane Patricia Souza de Andrade e Elenice dos Santos de Moura.

Cmei Educadora Andreia da Silva Alves
Candidato(a): Chapa 01 – Luis Eduardo da Cruz e Edna Maria Leal Longato; Chapa 02 – Antonia Sueli Maltempi e Berenice de Lima; Chapa 03 – Tania Kelly Alves de Abreu e Sabrina Kalirian Ferreira da Silva.

Cmei Professora Gislaine do Rocio Chaves Stocco
Candidato(a): Cristine Silveira de Souza e Valdineia Rosa Ribeiro.

Cmei Ester Razzini
Candidato(a): Fernanda Schreiber da Silva Nogueira.

Cmei do Campo Capinzal
Candidato(a): Chapa 01 – Marcela Patricia Gomes do Nascimento; Chapa 02 – Maria Daniela Strugala Vaz Torres.

Cmei do Campo Maria Arlete Bregenski Vaz
Candidato(a): Cyntia do Prado Nalepa.

Cmei do Campo Professora Filomena Resner
Candidato(a): Fernanda Aparecida Rodrigues Patczyk.

Cmei Educadora Angelina Sass da Silva
Candidato(a): Tatiane Maria Glovacki.

Cmei Educadora Ivane de Lima Beher
Candidato(a): Vanessa Regina Leal.

Cmei Educadora Andreia Pires de Souza
Candidato(a): Helaine Lucyszyn e Alesandra Leite da Silva Marmaczuk.

Cmei Jardim das Araucárias
Candidato(a): Crislaine Aparecida Carvalho.

Cmei Jardim do Conhecimento
Candidato(a): Dayane Boçoen Malinovski Meretka e Gabriela Aparecida Golin Stadler de Pau.

Cmei Jihad Hissam Dehaini
Candidato(a): Shirley Terezinha Corrêa Maciel.

Cmei Professora Maria Aparecida Paluski Wzorek
Candidato(a): Camila Reginato.

Cmei Maria Ferreira de Lima
Candidato(a): Laressa Gabriele Silva de Souza Wacho.

Cmei Norma von Muller Berneck
Candidato(a): Chapa 01 – Camila Candida Schnorr Urbaniak e Viviane Miranda Bertoli; Chapa 02 – Terezinha Krul da Rosa e Bruna Antunes.

Cmei Aparecida Lopes de Morais Souza
Candidato(a): Chapa 02 – Fabiane Andrea Lemes de Oliveira Beltr e Joselina Nunes Vieira; Chapa 03 – Rosemeri de Fatima Vidal Garett e Aline Cristina Janate.

Cmei Plínio
Candidato(a): Cynthya Caroliny de Quadros.

Cmei Professora Alice Montrezol Mattos
Candidato(a): Rita Aparecida Lipski e Junia dos Santos Borriero.

Cmei Professora Bronilda Namikata
SEM CANDIDATOS

Cmei Professora Celia Bomfim Bialeski
Candidato(a): Claudia Jandira Jankowski.

Cmei Professora Gilca Silveira Fiuza
Candidato(a): Rosemere de Jesus dos Santos Zeilinge.

Cmei Professora Maria de Lourdes da Silva Chagas
Candidato(a): Fabiane Aparecida Padilha.

Cmei Professora Maria Izabel Hempkemaier
Candidato(a): Chapa 01 – Andrielle Cristina Nunes Lima Marcelino e Marcia Cristina de Barros; Chapa 2 – Nilson Viviurka e Sandra Menezes Soares.

Cmei Professora Rosene Rodrigues da Silva
Candidato(a): Chapa 01 – Lucilene Siqueira de França; Chapa 02 – Jaenis da Silva Araujo Perpetuo.

Cmei Professora Sonia Regina Correa da Silva
Candidato(a): Chapa 01 – Daiane de Azevedo; Chapa 02 – Kathellin Roxane Carvalho Andrade; Chapa 03 – Naelê Carvalho Repetski.

Cmei Professora Tereza Dias de Andrade
Candidato(a): Adriane Cristini de Oliveira Bonifacio.

Cmei Professora Veronica Bohaenko Daneliu
Candidato(a): Vanessa Diogo da Silva e Érica Carolina Matos Dalazen de Souza.

Cmei Professora Veronica Panek Hass
Candidato(a): Chapa 01 – Carolina Novak Bosquetto e Caroline Lopez Bueno Picco; Chapa 02 – Viviane Vieira Martins e Francielle Abreu Damazio.

Cmei Professora Andréia do Carmo Rocha
SEM CANDIDATOS

Cmei São Francisco de Assis
Candidato(a): Chapa 01 – Agda dos Santos Gotfrid; Chapa 02 – July Anne Pereira da Silva; Chapa 03 – Rosangela do Carmo Nascimento.

Cmei Tereza de Benguela
Candidato(a): Chapa 01 – Marcelo Henrique dos Santos e Francielly Indyane de Souza; Chapa 02 – Fernanda Teixeira Moraes e Priscilla Fabiana Trevisan.

Cmei Tindiquera
SEM CANDIDATOS

Cmei Educadora Maria Cristina dos Santos
Candidato(a): Gilmara Sidineia Pikissius de Souza.

Cmei Vitório Sfendrych
Candidato(a): Tatiane do Rocio da Silva.

Escola do Campo Municipal Edvino Nowak
Candidato(a): Terezinha Pdigurnj Furmann.

Escola do Campo Municipal João Sperandio
Candidato(a): Patricia Aparecida Velho.

Escola do Campo Municipal Presidente Castelo Branco
Candidato(a): Cristiane Cantele.

Escola do Campo Municipal Prof. Andréa Maria Scherreier Dias
SEM CANDIDATOS

Escola do Campo Municipal Rosa Picheth
Candidato(a): Eliane Eva Waenga Trzaskos.

Escola do Campo Municipal Rui Barbosa
Candidato(a): Edinalva Dias dos Santos.

Escola Municipal Archelau de Almeida Torres
Candidato(a): Chapa 01 – Evanilde Mazur Sechta e Valdecir Antonio Bonini; Chapa 02 – Franciele Marciano e Helena de Souza Prandt.

Escola Municipal Arnaldo Maia
Candidato(a): Danuse da Porciuncula Araujo.

Escola Municipal Elírio Alves Pinto
Candidato(a): Chapa 01 – Mariana Barreto Nunes de Souza e Franciele Fatima dos Santos (DECISÃO JUDICIAL).

Escola Municipal General Celso de Azevedo Daltro Santos
SEM CANDIDATOS

Escola Municipal Ibraim Antonio Mansur
Candidato(a): Andre Luis Lucas Rodrigues e Maria Helena Schintler Witthoeft.

Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka
Candidato(a): Chapa 01 – Audre Strumielo Rodrigues Oliveira e Adaiane Aparecida Ferreira; Chapa 02 – Claudia Terezinha Hass e Irene Mosson Franceschi.

Escola Municipal Marcelino Luiz de Andrade
Candidato(a): Maristela Clasia de Oliveira.

Escola Municipal Papa Paulo VI
Candidato(a): Élin Marie Cordeiro Novatzki.

Escola Municipal Pedro Biscaia
Candidato(a): Hector Paulo Burnagui e Lisiane de Fatima Ribas de Oliveira.

Escola Municipal Prefeito Alderico Zanardini Ozório
Candidato(a): Celia Mari Dalmoro Padilha.

Escola Municipal Prefeito Aleixo Grebos
Candidato(a): Angela Maas Bento e Andre Luiz Batista da Silva.

Escola Municipal Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira
Candidato(a): Alisson da Cruz dos Santos e Cinthia da Cruz Czarneski.

Escola Municipal Professor Ambrósio Iantas
Candidato(a): Micheli Cristine Racoski Sabino e Rosiclea Aparecida de Souza.

Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz
Candidato(a): Ivone Julia Patczyk e Simone Nunes de Oliveira.

Escola Municipal Professora Azuréa Busquette Belnoski
Candidato(a): Chapa 01 – Josiane Gubaua Portes e Maria Helena de Paula Brito.

Escola Municipal Professora Balbina Pereira de Souza
Candidato(a): Chapa 01 – Patricia de Souza Silva e Ketllen Cristina de Almeida; Chapa 02 – Jessica Raissa Nicolodi Padilha dos San e Ana Paula de Oliveira Morais.

Escola Municipal Professora Ceci Sueli da Silva Cantador
Candidato(a): Valdirene Aparecida Pavão de Campos.

Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves
Candidato(a): Elisangela Cristina Taborda de Lara e Gislane Aparecida de Carvalho Dhaem.

Escola Municipal Professora Egipciana Swain Paraná Carrano
Candidato(a): Eliane Pedro e Simone Teresinha Negrello.

Escola Municipal Professora Eglé Cordeiro Machado Pinto
Candidato(a): Chapa 01 – Ivaldirene Viante Cerqueira e Paola Roman Russi; Chapa 02 – Maria Aparecida Dias e Cristiano da Silva Lima.

Escola Municipal Professora Elvira de França Buschmann
Candidato(a): Edilene Pereira de Souza Pinto e Caroline Cristina Marsolek.

Escola Municipal Professora Maria Aparecida Saliba Torres
Candidato(a): Chapa 01 – Gilcélia Carmargo de Oliveira Alves da R e Francielle Cristina de Andrade Corá dos; Chapa 02 – Caroline Cristina Machado Barbosa e Andrea Soraia Zanetti.

Escola Municipal Professora Nadir
Nepomuceno Alves Pinto
Candidato(a): Kelen da Silva Carvalho.

Escola Municipal Professora Silda Sally Wille Ehlke
Candidato(a): Marina Cristina Gonçalves (DECISÃO JUDICIAL).

Escola Municipal Professora Terezinha Mariano Theobald
Candidato(a): Graziela Alves Bonfim.

Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva
Candidato(a): Ana Paula Pinheiro e Ozenides Francisco dos Santos.

Escola Municipal Senador Marcos Freire
Candidato(a): Clarissa Busato Peixoto.

Edição n.º 1493.