Comunidade Nossa Senhora Aparecida prepara jantar dançante para o Dia dos Pais, garanta seu convite!

A comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Barigui, está ultimando os preparativos para o seu jantar dançante em comemoração ao Dia do Pais, que acontecerá no dia 10 de agosto, às 19h30. A programação contará com uma Santa Missa celebrada às 18h, aperitivos a partir das 19h30 e o jantar será servido entre às 20h e 21h30. Em seguida, haverá o baile animado pela Banda Coração Nativo.

O cardápio terá três tipos de carnes, pierogi, risoto, arroz branco, três tipos de saladas, maionese e farofa. O buffet será organizado pela Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Os ingressos custam R$65,00 (ingresso + jantar a partir de 13 anos), R$30,00 (crianças de 7 a 12 anos – menores de 6 anos não pagam) e R$30,00 (somente entrada para o baile a partir das 22h – com venda apenas no dia do evento). Durante o baile também haverá venda de salgados, doces, chopp, cerveja e refrigerante.

Os convites são limitados e poderão ser adquiridos antecipadamente pelos fones (41) 99917-7591 (Eduardo) e (41) 98518-7714 (Reginaldo), somente com pagamento antecipado.

A Comunidade Nossa Senhora Aparecida fica na Av. das Araucárias, 1773, bairro Barigui, próximo ao Portal Polonês.

Edição n.º 1420