Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro convida para Noite do Pastel e do Chope

No próximo sábado, 24 de agosto, a Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, em Campina das Pedras, convida todos os araucarienses a participarem da Noite do Pastel e do Chope, em comemoração à Nossa Senhora de Czestochowa. A festa reserva muitas atrações para o público e começa às 18h, com a celebração de uma Missa em louvor à Santa e a participação do Coral Dzien Polski.

Às 20h terá início o baile com entrada franca, animado pelo grupo 100% Tchê. Ainda entre as atrações o público poderá acompanhar uma apresentação de dança típica polonesa com o Grupo Wesoly Dom e se divertir no jogo de argolas.

Além do pastel e do chope Harden, haverá venda de pierogi, espetinho, bolos e tortas, e bebidas em geral. A Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro fica na Avenida Independência, 4033, em Campina das Pedras.

Edição n.º 1429.