Comunidade Porto Laranjeiras promove festival de prêmios em prol da construção da Capela

Desde o ano de 2017 a Capela Nossa Senhora dos Navegantes realiza celebrações e demais atividades em um espaço provisório e durante todo esse tempo, vem lutando para angariar recursos e construir sua sede definitiva.

Com esse intento, tem realizado várias ações e eventos, e no próximo domingo, 21 de julho, promoverá mais um festival de prêmios no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, a partir das 13h30.

O primeiro prêmio será de R$6.000, o segundo R$2.200 e o terceiro R$1.000, com um total de 23 rodadas normais e duas rodadas extras com vários brindes em cada e ainda a rifa do pirulito, com 20 prêmios. As cartelas custam R$6 ou quatro por R$20. Durante o festival haverá venda de salgados, doces e bebidas.

“Já temos o alvará para a construção da Capela, e em breve as obras terão início. A comunidade esperou ansiosa por esse momento e agora está prestes a ver a concretização. Convidamos toda a comunidade araucariense para participar deste festival de prêmios. Esperamos que seja um sucesso e que possamos arrecadar mais recursos para investir no projeto da nossa sede”, disse um dos responsáveis pela Capela.

O Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha.