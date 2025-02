Comunidade Santo Antônio de Pádua convida para Noite do Pastel no sábado (22)

A Conferência Santo Antônio, da Sociedade de São Vicente de Paulo, vai promover na Comunidade Santo Antônio de Pádua, a Noite do Pastel com Festival de Prêmios. O evento acontece no próximo sábado (22/02), a partir das 17h. Os pasteis terão cinco opções de sabores: carne, frango, pizza, chocolate e banana, todos fritos na hora, para comer bem quentinho!

O 1º prêmio do festival será de R$ 1.000,00, além de várias outras rodadas, todas com brindes especiais. “Traga toda sua família, participe e colabore com a caridade organizada da SSVP em nossa comunidade”, convidam os organizadores.

A Comunidade Santo Antônio de Pádua fica na Rua Jeronin Durski, 162, no bairro Estação, próximo à Praça do Parafuso.

Edição n.º 1453.