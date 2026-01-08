A comunidade de São Sebastião convida a população de Araucária a prestigiar as novenas e festas que acontecerão em homenagem ao santo. Vários eventos serão realizados pela cidade durante o mês inteiro.

CAPELA SÃO SEBASTIÃO

As novenas na Capela São Sebastião acontecerão entre os dias 08 a 16 de janeiro, às 19h30, na Rua Rosa Cichon, n°92. Porém, nos dias 10 e 11 serão realizadas em horários diferentes, às 18h30 e às 8h30 respectivamente.

Também acontecerá o Tríduo nos dias 17, 18 e 19, sendo às 10h no dia 18 e às 19h30 nos demais dias. Além disso, também será realizada uma Santa Missa às 20h, no Dia do Padroeiro, comemorado no dia 20.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, o festival de prêmios será realizado no domingo (11). O prêmio máximo é de R$5.000,00; o segundo será no valor de R$1.000,00; e o terceiro lugar levará R$500,00.

As cartelas serão vendidas pelo valor de 1 por R$6,00, e 4 por R$20,00. Além disso, no dia também serão vendidos doces, salgados e bebidas. A organização informa que será aceito pagamento por pix, cartão de crédito e débito.

Além dos três grandes prêmios, o público poderá participar de outras rodadas de R$50,00.

CAPELAS

Na Capela do Jardim Alvorada, no bairro Thomaz Coelho, a comunidade também irá celebrar o padroeiro. No dia 17 de janeiro, a missa acontecerá às 18h30, e no dia 18 será às 19h. No terceiro dia (19/01) acontecerá uma celebração às 19h30, e no Dia do Padroeiro, a Missa Solene será no mesmo horário.

Já na Capela localizada na área rural de Espigão Alto, na Rua João Roque Schuertz, a celebração acontecerá com uma Santa Missa Solene no dia 25 de janeiro, às 10h.

Edição n.º 1497. Victória Malinowski.