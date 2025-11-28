Neste final de semana e fim do mês de novembro, Araucária será sede de mais algumas festas e festivais das comunidades. As festividades acontecerão no dia 29 e 30 de novembro, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, na Paróquia Nossa Senhora das Dores e na Capela São Sebastião, na área rural de Espigão Alto.

Confira a seguir cada evento:

Santuário Nossa Senhora dos Remédios: No sábado (29), às 19h, será realizada a Bênção e Inauguração do Presépio do Santuário, além da Santa Missa. A comunidade e os fieis convidam a população para prestigiar esse momento tão especial.

Paróquia Nossa Senhora das Dores: O festival de prêmios acontecerá no domingo (30), no Salão Matriz Nossa Senhora das Dores, localizado na Avenida das Araucárias, n° 3437, no Vila Angélica.

O evento iniciará às 10h com Santa Missa. O almoço será servido às 12h, com porções de risoto e maionese, além de churrasco, costelinha de porco e coxa e sobrecoxa. Além disso, também serão vendidos pastéis, salgados, bolos e tortas. A organização pede que os fiéis levem pratos e talheres.

O festival de prêmios inicia às 13h30. O prêmio máximo será o valor de R$8.025,00; o segundo prêmio será um painel de TV; e o terceiro lugar levará o valor de R$500,00.

Capela São Sebastião, em Espigão Alto: Também no domingo (30), a comunidade realizará o 1° Domingo do Tempo do Advento, com início às 9h30. Os fiéis convidam a população para participar desse momento especial de fé e renovação espiritual. A Capela São Sebastião está localizada na Rua João Roque Schuertz, na área rural de Espigão Alto.