Concessionária planeja iniciar duplicação da PR-423 até julho deste ano

A Via Araucária, concessionária que administra o lote 1 do pedágio no Paraná, informou esta semana que deve concluir nos próximos dois anos as primeiras obras de duplicação das rodovias sob sua responsabilidade. São cerca de 80 quilômetros de intervenções, com as obras sendo iniciadas muito possivelmente até julho deste ano. Entre os projetos que serão executados está o de duplicação da PR-423, que liga Araucária a Campo Largo.

O diretor de Engenharia da Via Araucária, Pedro Veloso, explicou que o início efetivo das obras depende agora da aprovação do projeto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da emissão dos licenciamentos ambientais pelo Instituto Água e Terra (IAT), ambos em estágio avançado. “Tanto o processo de análise do projeto pela ANTT quanto o da emissão do licenciamento ambiental pelo IAT estão em bom curso e a expectativa da Via Araucária é de começar efetivamente as obras mais próximas de Curitiba em maio e as demais até julho deste ano”, informou.

Ainda segundo ele, o trabalho será feito em várias frentes, com máquinas trabalhando em diversos trechos das rodovias, conforme cronograma preestabelecido no contrato de concessão. Para reduzir os impactos aos motoristas, a concessionária fará intervenções no tráfego de forma planejada, apenas quando necessário e em horários de menor movimento, com comunicados oficiais nos canais da Via Araucária.

Ao longo dos 26 quilômetros de duplicação da 423 estão previstos a construção de dois viadutos em substituição aos atuais cruzamentos em nível. Um deles ficará em Araucária. Localizado no quilômetro 10, ele permitirá a ligação direta, sob a rodovia, entre a Avenida das Nações, no bairro Estação, e a Rua Luiz Armando Ohpis, no Fazenda Velha. O outro será construído no quilômetro 33, já em Campo Largo.

Prejuízos

Embora a obra seja muito esperada pela população araucariense, o projeto a ser executado prejudica o acesso a várias localidades araucarienses. Uma delas é na rótula do monumento do Parafuso. O Popular publicou matéria sobre o assunto em nossa edição da semana passada.

Além do fechamento do acesso do Parafuso, o projeto a ser executado também acaba com o acesso em nível entre os dois lados da Avenida Independência, na localidade de Roça Nova.

Problema semelhante acontece no acesso da PR-423 a rua Sebastião Lemos, que se encontra mais a frente com a Pedro de Alcântara Meira. Pelo projeto a ser executado, não será mais possível acessar o sentido Campo Largo da rodovia por essas vias.

Também haverá mudança na localidade rural de Taquarova. Lá, os acessos a Avenida São Casemiro e João Nowak só será possível no sentido natural da pista. O mesmo acontece nas ruas Adão Fila e Ladislau Wszoek.

Edição n.º 1461.