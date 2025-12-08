Investimentos constantes em tecnologia, posicionamento de mercado estratégico e uma tática comercial sólida e contínua, vem contribuindo para o crescimento consistente da Gelopar. A empresa acompanha e implanta tecnologia de ponta tanto na linha de produção quanto em seus produtos. Nos últimos anos, destacam-se o uso do compressor inverter (VCC), que contribui significativamente para a melhoria da eficiência energética, e o sistema bivolt e bifrequência, que otimiza o estoque e a logística da Gelopar e de seus distribuidores.

A Gelopar, desde a sua fundação, mantém foco na fabricação de equipamentos de refrigeração comercial para alimentação fora do lar, com uma cadeia de distribuição sólida e sempre atenta a novos mercados. Além disso, a empresa investiu recentemente em uma segunda marca voltada à refrigeração para o varejo alimentar (supermercados), ampliando seu alcance nesse segmento.

Em 2024, a empresa iniciou um arrojado plano de expansão, com ampliação significativa de seu parque industrial, cuja conclusão está prevista para 2027. O projeto prevê aumento de 30% na capacidade produtiva. Também inaugurou neste ano um centro de distribuição em Alagoas, visando melhorar a logística e as condições comerciais nas regiões Norte e Nordeste.

Conclusão do ambicioso projeto de expansão da Gelopar está prevista para 2027

Desde sua fundação, em 1972, a Gelopar recebeu diversos prêmios e reconhecimentos. Entre eles, o Selo Clima Paraná – Categoria A; Programa Ecovadis – Nível Prata; Selo Sesi ODS 2025   – finalista; Primeira indústria de refrigeração da América Latina com metas aprovadas pelo SBTi; Indicação pelos consumidores no prêmio Melhores e Maiores na categoria Equipamentos para Panificação; e Selo Programa Gerar.

A empresa também apoia, por meio de responsabilidade socioambiental, diversos projetos nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura. Entre os exemplos estão o Programa Nívea, Marista Social, Hospital Pequeno Príncipe, campanhas de doação de mantimentos para asilos, Festival de Teatro de Curitiba, entre outros. Ainda participa anualmente de feiras e eventos do setor e realiza visitas constantes de supervisão ao mercado.

Inerente a todo esse crescimento, os desafios e dificuldades também existem. Para a Gelopar, eles se concentram na competitividade de mercado e na contratação de mão-de-obra para acompanhar a expansão da produção. “A previsão é de um ano de 2026 desafiador, porém continuaremos trabalhando de forma constante para ampliar nossos resultados e fortalecer nossa presença em todos os países onde atuamos”, diz a diretoria da empresa.

HISTÓRIA DA GELOPAR

Fundada em 1972, em Curitiba, a Gelopar cresceu de forma contínua e mudou-se para Araucária em 1992. Hoje, consolidada como uma das cinco maiores indústrias de refrigeração da América Latina, conta com um moderno complexo industrial e logístico, com mais de 60 mil m² distribuídos em quatro unidades.

A empresa atende com compromisso e qualidade diversos estabelecimentos comerciais — padarias, mercearias, casas de carnes, lojas de conveniência, sorveterias, bares, restaurantes e supermercados — além de grandes indústrias de bebidas, polpas, sucos, gelo, sorvetes e alimentos. Com mais de 53 anos de história, já produziu e comercializou cerca de 3 milhões de produtos.

“A Gelopar reafirma seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico de Araucária e do país. Segue focada em ampliar sua competitividade, fortalecer parcerias e entregar soluções de refrigeração comercial cada vez mais eficientes e seguras. O reconhecimento no ranking “As 100+” reforça a importância do trabalho de toda a equipe e impulsiona a companhia a continuar evoluindo, contribuindo para a geração de empregos, renda e tecnologia no Brasil”, frisa a diretoria.

