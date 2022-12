Concurso de Decoração de Natal já tem vitrines comerciais e fachadas residenciais classificadas

O Concurso de Decoração de Natal, que está sendo promovido pela Prefeitura de Araucária e pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), já tem participantes classificados para a votação popular. Dos 37 inscritos nas categorias Residencial e Comércio, 20 (sendo 10 em cada categoria) foram classificados pela comissão julgadora para a votação popular que começará na próxima semana, entre os dias 14 a 21 de dezembro.

Nos próximos dias, as fachadas residenciais e vitrines comerciais classificadas serão fotografadas por fotógrafo profissional. Essas imagens serão publicadas nas redes sociais da Prefeitura (Facebook e Instagram) e então se inicia a votação popular. As 3 mais votadas de cada categoria, ou seja, as fotos que mais receberem curtidas/reações somadas nas duas redes, serão as vencedoras.

No dia 22 de dezembro será feita a apuração pela comissão e no dia seguinte, 23 de dezembro, a premiação acontecerá em breve cerimônia às 20h, na Praça da Bíblia (mesma data do encerramento das atividades natalinas, como a patinação no gelo).

Classificados

Categoria “Comércio”

Contribuinte Endereço Antigos Sabores Fogazzeria Rua Prof. Kazimieira Szymanski, nº 543 Boutique Café Rua Agrimensor Carlos Hasselman, nº 595 Cactus Calçados Avenida Victor do Amaral, nº 943 Espaço Witamy Av. Nossa Senhora do Monte Claro, nº 79 Global Tratores Ltda Rod. Br 476 km 20,5 – n° 6560 Ju Simas Confeitaria Rua Miguel Bertolino Pizato, nº 1115 Ótica Vitória Régia Pç. Dr. Vicente Machado, nº 92 – sala 1 Rancho Crioulo Store Rua Diógenes Brasil Lobato, nº 01 Segunda Pele By Lis Guedes Av. Dr. Vítor do Amaral, nº 1225 Supermercado Caminho da Roça Pç. Alberto Markovicz, nº 150

Categoria “Residencial”

Contribuinte Endereço Creomil Antonio Fernandes Reis Rua Janaina Assef, nº 572 Ecleia Bueno Pacini Av. Archelau de Almeida Torres, nº 4237 Franciele Marciano Rua Paulo Alves Pinto, nº 840 Henrique Wolski Av. Prefeito Romualdo Sobocinski, nº 718 José Carlos Franczak Av. Brasil, nº 1350 Loriane Scroccaro Av Independência, nº 611 Marinês Silvério Fachi Rua Carlos Vicente Zapxon, nº 385 Rosilene Caetano Lago Rua Joaquina Tonchak, nº 499 Sebastião Pilatto dos Santos Rua José Senegaglia, nº 112 Vinicius Padilha Rua Paulo Alves Pinto, nº 1803

Confira a listagem publicada em Diário Oficial no link CLIQUE AQUI.

Premiação

Categoria “Comércio”

1.º Lugar: 1 Viagem — Final de semana para casal em Foz do Iguaçu (aéreo e hospedagem com café da manhã);

2.º Lugar: 1 Bicicleta Mountain Bike;

3.º Lugar: 1 Passeio de balão para casal.

Categoria “Residencial”

1.º lugar: 1 Bicicleta Elétrica de 350W;

2.º lugar: 1 Refrigerador Frost Free Duplex 472 Litros;

3.º lugar: 1 Smart TV 4K UHD 65”.

Fonte: Prefeitura de Araucária.

Foto: Carlos Poly